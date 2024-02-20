Росіяни атакували "Ланцетом": на Сумщині від обстрілу загинула вся родина

Будинок спалахнув після удару

Влада Сумської області оновила інформацію з приводу ранкової російської атаки. На жаль, кількість жертв зросла з двох до п’яти осіб.

Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації. За її даними, під обстріл потрапив будинок у Новослобідській громаді Конотопського району. З’ясувалося, що росіяни атакували його своїм ударним безпілотником Ланцет. Внаслідок атаки загинула ціла родина, яка проживала в будинку.

"Мати та двоє синів, а також двоє їх дальніх родичок: бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста.", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти вівторка, 20 лютого, росіяни атакували Україну ударними безпілотниками. Українська ППО приземлила "шахеди" у Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Сили ППО збили всі 23 дрони, випущені Україною, проте не обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Також ми писали про те, що у понеділок, 19 лютого, в Україні пролунали вибухи у кількох областях.