По Києву завдано ракетного удару, росіяни запустили балістику: всі подробиці

У понеділок, 25 березня, за кілька секунд після оголошення тривоги у Києві пролунали вибухи. Їх чули і на Київщині

Про це повідомили місцеві Телеграм канали. Мер столиці Віталій Кличко також підтвердив вибухи.

"Вибухи в столиці. Терміново в укриття!", — пише він.

11:43 Уже пʼятеро постраждалих в Печерському районі. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох — госпіталізували, — повідомив Кличко.

11:35 У КМВА пишуть, що наразі встановлюється тип зброї, але це були дві балістичні ракети, які летіли з території тимчасово окупованого Криму.

"Внаслідок ракетного удару в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, без послідуючого горіння. В Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. В Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків. Є потерпілі, інформація щодо кількості з’ясовується. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", — пише Попко.

11:33 Поліцейські, медики та рятувальники працюють на місці падіння уламків. Зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у Печерському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці.

Ракетний удар по Києву. На місці події працюють правоохоронці

Ракетний удар по Києву. На місці події працюють правоохоронці

Ракетний удар по Києву. На місці події працюють правоохоронці

11:22 Вже відомо про четверо постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували, повідомив Кличко.

11:20 У Повітряних силах повідомили, що знищили дві балістичні ракети.

"Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено, тип встановлюється", — написали в ПС.

11:19 На вулиці Бойчука у Києві обмежили рух. Патрульна поліція повідомляє, що рух транспорту ускладнений в обох напрямках.

Вулиця Михайла Бойчука в Києві перекрита

11:15 Наразі двоє постраждалих у Печерському районі. Одній жінці надали допомогу на місці. Другу — медики госпіталізували.

11:07 У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби працюють на місці. Наразі виявили одну постраждалу. Їй медики надали допомогу на місці, — сказав Кличко.

11:05 В Києві відбій повітряної тривоги.

11:03 Голова Дарницької РДА Микола Калашник пише, що у Дарницькому районі після ракетного обстрілу уламком пошкоджено приватний будинок у мікрорайоні Осокорки без подальшого загоряння. Екстрені служби працюють на місці. Постраждалі попередньо відсутні.

Падіння обломків у Києві на Осокорках

10:59 У Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила. Дані уточнюються.

10:55 За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки пошкожено багатоповерховий будинок в Печерському районі. Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах. Оперативні служби слідують на місця пригод. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються, пишуть в КМВА.

10:53 Попередньо ракета влучила в житловий будинок у районі Новопечерських Липок.

10:44 В Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці викликали екстрені служби. Підрозділи прямують на місця, пише Кличко.

10:42 За попередньою інформацією КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Пошкоджено житловий будинок.

"Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються", — повідомили в КМВА.

10:40 За даними моніторингових каналів, попередньо, це були дві модернізовані ракети "Онікс-М" або "Циркон" з Криму на столицю.

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