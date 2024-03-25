По Києву завдано ракетного удару, росіяни запустили балістику: всі подробиці
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У понеділок, 25 березня, за кілька секунд після оголошення тривоги у Києві пролунали вибухи. Їх чули і на Київщині
Про це повідомили місцеві Телеграм канали. Мер столиці Віталій Кличко також підтвердив вибухи.
"Вибухи в столиці. Терміново в укриття!", — пише він.
11:43 Уже пʼятеро постраждалих в Печерському районі. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох — госпіталізували, — повідомив Кличко.
11:35 У КМВА пишуть, що наразі встановлюється тип зброї, але це були дві балістичні ракети, які летіли з території тимчасово окупованого Криму.
"Внаслідок ракетного удару в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, без послідуючого горіння. В Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. В Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків. Є потерпілі, інформація щодо кількості з’ясовується. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", — пише Попко.
11:33 Поліцейські, медики та рятувальники працюють на місці падіння уламків. Зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у Печерському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці.
11:22 Вже відомо про четверо постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували, повідомив Кличко.
11:20 У Повітряних силах повідомили, що знищили дві балістичні ракети.
"Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено, тип встановлюється", — написали в ПС.
11:19 На вулиці Бойчука у Києві обмежили рух. Патрульна поліція повідомляє, що рух транспорту ускладнений в обох напрямках.
11:15 Наразі двоє постраждалих у Печерському районі. Одній жінці надали допомогу на місці. Другу — медики госпіталізували.
11:07 У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби працюють на місці. Наразі виявили одну постраждалу. Їй медики надали допомогу на місці, — сказав Кличко.
11:05 В Києві відбій повітряної тривоги.
11:03 Голова Дарницької РДА Микола Калашник пише, що у Дарницькому районі після ракетного обстрілу уламком пошкоджено приватний будинок у мікрорайоні Осокорки без подальшого загоряння. Екстрені служби працюють на місці. Постраждалі попередньо відсутні.
10:59 У Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила. Дані уточнюються.
10:55 За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки пошкожено багатоповерховий будинок в Печерському районі. Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах. Оперативні служби слідують на місця пригод. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються, пишуть в КМВА.
10:53 Попередньо ракета влучила в житловий будинок у районі Новопечерських Липок.
10:44 В Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці викликали екстрені служби. Підрозділи прямують на місця, пише Кличко.
10:42 За попередньою інформацією КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Пошкоджено житловий будинок.
"Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються", — повідомили в КМВА.
10:40 За даними моніторингових каналів, попередньо, це були дві модернізовані ракети "Онікс-М" або "Циркон" з Криму на столицю.
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