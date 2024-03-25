"Треба зупинити цей терор": Зеленський показав фото наслідків ракетного удару по Києву

На місці продовжують працювати оперативні служби

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий ракетний удар по Києву, який у понеділок, 25 березня, здійснили російські окупанти. Він також показав фото з місць падіння уламків ракет у столиці.

Глава держави подякував рятувальникам ДСНС України, поліції, комунальникам і всім залученим службам, які цього ранку ліквідовують наслідки російської атаки проти Києва. Він підкреслив, що російські терористи завдали удару по столиці балістичними ракетами.

Президент зазначив, що, на жаль, є пошкодження у будинках у звичайній міській забудові. Триває розбір завалів.

"Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор", — підкреслив Зеленський.

Варто зазначити, що за даними ДСНС, станом на 12:50 відомо про 7 постраждалих людей у Печерському районі столиці. З них 2 осіб було госпіталізовано.

Нагадаємо, у понеділок, 25 березня, за кілька секунд після оголошення тривоги у Києві пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю. В Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. В Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків. Є потерпілі.

У КМВА зазначили, що наразі встановлюється тип зброї, але це були дві балістичні ракети, які летіли з території тимчасово окупованого Криму. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомив, що противник запустив по столиці дві балістичні ракети, які силам ППО вдалося збити.

Своєю чергою моніторингові пабліки, посилаючись на власні джерела, стверджують, що удар могло бути здійснено протикорабельними ракетами "Циркон". Також у мережі ходить версія, що удару міг бути завдано за допомогою модернізованих ракет "Онікс".