Удар по Києву: у ЗСУ розповіли, що запустили росіяни і скільки ракет збито

Сили ППО відпрацювали за цілями

У Збройних силах України розповіли про результати відбиття російської ракетної атаки на Київ, яка відбулася 25 березня. Декілька цілей вдалося знищити.

Про це повідомив командувач ЗС ЗСУ Микола Олещук. За його даними, противник запустив по столиці дві балістичні ракети. Їхній тип зараз встановлюються. Силам ППО вдалося збити їх усі.

Олещук уточнив, що ракети противник запускав із території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, як раніше ми писали, моніторингові паблики вже зробили висновки щодо типу ракет, які РФ застосувала по Києву. На даний момент є два "підозрювані".

Також нагадаємо, що дізнатися про всі останні подробиці про новий удар російської армії, ви можете прочитати в онлайн-матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням .

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок нічної атаки на Одесу 25 березня безпілотниками частина міста залишилася без світла. Наразі в обласному центрі повернули графіки відключень електроенергії.