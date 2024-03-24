Влучили точно в ціль: у мережі з'явилися супутникові фото одного з "прильотів" у Севастополі

Наслідки удару видно аж із космосу

Попри заяви постпреда Росії в ООН Небензі про нібито повну демілітаризацію України, у тимчасово окупованому Криму ввечері, 23 березня, пролунала низка потужних вибухів. Сьогодні, в мережі з'явилися супутникові знімки з наслідками "прильоту".

Про це повідомляють "Схеми", зокрема, у своєму аккаунті в мережі X (Twitter). Зазначається, що знімках із супутника можна помітити наслідки ракетного удару по вузлу зв’язку Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Якщо порівняти супутникові знімки за 21 та 24 березня, неозброєним оком помітна величезна діра у даху будівлі вузла зв’язку Чорноморського флоту РФ. Також поруч видно автівки, що нагадують службові машини рятувальних служб. Зазначається, що установа знаходиться на вул. Руднєва, у місті Севастополь.

При детальному вивченні району в Google Maps, "Телеграф" знайшов точну адресу вузла. Це дійсно вулиця Руднєва, порядковий номер будівлі — 1.

Крім того, військовий аналітик Ігаль Левін у своєму Telegram поділився світлиною, на якій зображено Інформаційно-аналітичний центр Чорноморського флоту після того, як стався приліт і наслідки пожежі було усунуто.

"Зважаючи на все, ударна хвиля і пожежа випалили все всередині, навіть якщо персонал встиг піти в укриття — багато з техніки явно згоріло", — написав Лєвін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як в окупованому росіянами Гвардійському палала нафтобаза. Також ми писали про те, як 23 березня ЗСУ уразили одразу два ВДК росіян — "Ямал" та "Азов". На них, зокрема, могли знаходитися боєприпаси. Причому не лише штатні.