Попали точно в цель: в сети появились спутниковые фото одного из "прилетов" в Севастополе
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Последствия удара видны из космоса
Несмотря на заявления постпреда России в ООН Небензи о якобы полной демилитаризации Украины, во временно оккупированном Крыму вечером, 23 марта, раздался ряд мощных взрывов. Сегодня, в сети появились спутниковые снимки с последствиями "прилета".
Об этом сообщают "Схемы", в частности, в своем аккаунте в сети X (Twitter). Отмечается, что на снимках со спутника можно заметить последствия ракетного удара по узлу связи Черноморского флота РФ в Севастополе.
Если сравнить спутниковые снимки за 21 и 24 марта, невооруженным глазом видна огромная дыра в крыше здания узла связи Черноморского флота РФ. Также рядом видны автомобили, напоминающие служебные машины спасательных служб. Указано, что учреждение находится на ул. Руднева в городе Севастополь.
При подробном изучении района в Google Maps, "Телеграф" нашел точный адрес узла. Это действительно улица Руднева, порядковый номер здания – 1.
Кроме того, военный аналитик Игаль Левин в своем Telegram поделился фотографией, на которой изображен Информационно-аналитический центр Черноморского флота после того, как произошел прилет и последствия пожара были устранены.
"Учитывая все, ударная волна и пожар выжгли все внутри, даже если персонал успел пойти в укрытие — многие из техники явно сгорели", — написал Левин.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как в оккупированном россиянами Гвардейском пылала нефтебаза. Также мы писали о том, как 23 марта ВСУ поразили сразу два ВДК россиян — "Ямал" и "Азов". На них могли находиться боеприпасы. Причем не только штатные.