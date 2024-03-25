Удар по Киеву: в ВСУ рассказали, что запустили россияне и сколько ракет сбито

Силы ПВО отработали по целям

В Вооруженных силах Украины рассказали о результатах отражения российской ракетной атаки на Киев, которая произошла 25 марта. Несколько целей удалось уничтожить.

Об этом сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук. По его данным, противник запустил по столице две баллистические ракеты. Их тип сейчас устанавливаются. Силам ПВО удалось сбить их все.

Олещук уточнил, что ракеты противник запускал с территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, как ранее мы писали, мониторинговые паблики уже сделали выводы по поводу типа ракет, которые РФ применила по Киеву. В настоящий момент есть два "подозреваемых".

Также напомним, что узнать все последние подробности о новом ударе российской армии, вы можете прочитать в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате ночной атаки на Одессу 25 марта беспилотниками часть города осталась без света. Теперь в обласном центре вернули графики отключений электроенергии.