Атака на Одессу: после удара беспилотника часть города остается без света

О пострадавших во время теракта не сообщается

Российские террористы в атаке Одессы в ночь с 24 на 25 марта повредили в Одесской области энергетическую инфраструктуру. Воздушная тревога в области была отменена только в 00:46 25 марта, часть беспилотников, которые запустили террористы, долетела до Одессы.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram. Пока не сообщается о пострадавших во время атаки террористов.

"Враг в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения. Все экстренные службы работают", — написал он.

Напомним, что утром 22 марта россияне массово обстреляли города Украины. В нескольких областях возникли проблемы со светом. По данным на воскресенье, заживили почти всех абонентов, но в Харькове ситуация остается сложной. Отопление имеется только в 50%.

Во время массированной атаки россияне направили 8 ракет на ДнепроГЭС. Били по дамбе, но она выстояла. Риска затопления пока нет. Более того, по плотине возобновили движение, хотя и не полностью. Ситуацию обещают исправить в ближайшие дни.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие последствия будут иметь российские удары по энергетической системе Украины. Эксминистр энергетики Иван Плачков рассказал о нюансах возобновления пострадавших объектов.