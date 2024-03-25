Ракетный удар по Киеву: обломки упали на жилой дом, что известно

Известно о 4 пострадавших

В понедельник, 25 марта, в Киеве утром прогремели взрывы, предварительно удар был нанесен баллистическим вооружением. Обломки сбитой ракеты упали на жилой дом в районе Новопечерских Липок.

Об этом пишет Киевская ГВА. Также есть вызовы в Соломенский и Днепровский районы столицы.

"Вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы. Подразделения направляются на места", — написал мэр столицы Виталий Кличко.

В 11:20 мэр сообщил о четырех пострадавших.

"Двум женщинам медики оказали помощь на месте. Двое, в том числе 16-летняя девушка, госпитализированы", — пишет Кличко.

В сети уже публикуют фото с места падения обломков в районе Новопечерских Липок, там серьезное задымление.

Обломки еще одной ракеты обнаружены в Киеве.

"В Голосеевском районе города Киева в лесополосе обнаружены обломки ракеты. Предварительно информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — пишет Сергей Попко, начальник КМВА.

В сети публикуют фото после ракетного обстрела в Дарницком районе. Там поврежден частный дом обломком ракеты в микрорайоне Осокорки без дальнейшего возгорания.

Также Telegram-каналы публикуют фото места попадания.

В результате ракетной атаки на Киев уже известно об одном пострадавшем.

"В Печерском районе, предварительно повреждено многоэтажное нежилое здание. Без последующего горения", — пишет Кличко.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате ночной атаки на Одессу 25 марта беспилотниками часть города осталась без света.