"Ответочка" прилетела"? В Ростовской области РФ после взрывов вспыхнула ГРЭС

В результате пожара выведены из строя два энергоблока ГРЭС из девяти

В Ростовской области России ночью 25 марта после многочисленных взрывов начался сильный пожар на Новочеркасской ГРЭС, которая является основным источником электроэнергии для всего российского региона. Возможно, что это были украинские беспилотники.

Об этом написал ряд местных каналов. По их данным, жители области насчитали более 10 взрывов, в то же время российские власти отрицают взрывы и, несмотря на опубликованные фото и видео, заявляют, что ничего особенного не произошло.

"Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет", – написал губернатор Василий Голубев.

В то же время он признал, что в результате пожара два энергоблока ГРЭС из девяти имеющихся были выведены из строя. Голубев утверждает, что энергоснабжение, отключившееся из-за пожара на станции, якобы уже возобновлено в полном объеме.

В последние месяцы приоритетной целью для дронов стали российские НПЗ. На карте поврежденных заводов видно, какие компании могут быть атакованы. Учитываются объекты, находящиеся на расстоянии до 1000 км от украинской границы. Также "Телеграф" писал о подробностях атаки на Славянский НПЗ. Детали стали известны от своего источника.

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области (РФ) приостановил работу после атаки беспилотников 23 марта. Российские СМИ пишут, что была повреждена установка АВТ-4, из-за чего полностью остановился производственный цикл.