"Отвєточка" прилетіла"? У Ростовській області РФ після вибухів спалахнула ГРЕС

Внаслідок пожежі виведено з ладу два енергоблоки ГРЕС з дев'яти

В Ростовській області Росії вночі 25 березня після численних вибухів спалахнула сильна пожежа на Новочеркаській ГРЕС, яка є основним джерелом електроенергії для всього російського регіону. Можливо, це були українські безпілотники.

Про це написала низка місцевих каналів. За їхніми даними, мешканці області нарахували понад 10 вибухів, водночас російська влада заперечує вибухи та попри опубліковані фото та відео заявляє, що нічого особливого не сталося.

"Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося загоряння, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає", – написав губернатор Василь Голубєв.

Водночас він визнав, що внаслідок пожежі два енергоблоки ГРЕС з дев'яти наявних було виведено з ладу. Голубєв стверджує, що енергопостачання, яке відключилося через пожежу на станції, нібито вже відновлено у повному обсязі.

В останні місяці пріоритетною метою для дронів стали російські НПЗ. На карті пошкоджених заводів видно, які підприємства можуть бути атаковані. До уваги беруться об’єкти, що знаходяться на відстані до 1000 км від українського кордону. Також "Телеграф" писав про подробиці атаки на Слов’янський НПЗ. Деталі стали відомі від свого джерела.

Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області (РФ) призупинив роботу після атаки безпілотників 23 березня. Російські ЗМІ пишуть, що було пошкоджено установку АВТ-4, через що повністю зупинився виробничий цикл.