Украинский дрон "Лютый": на что способен этот БПЛА и почему его не смогли собрать россияне (фото)

Не все дроны достигают цели из-за работы вражеских средств РЭБ

В последние дни в России часто горели нефтеперерабатывающие предприятия. Все они находятся в 900-км зоне от Украины. Беспилотником, который мог долететь на такое расстояние, является дрон "Лютый".

Россиянам удалось разобрать один из беспилотников. "Дефенс Экспресс" отмечает, что оккупанты раскладывая дрон допустили ошибки, ведь двигатель "Лютого" имеет толкательный винт, а они разместили его не в хвостовой части.

Опубликованое оккупантами фото "Лютого"

Кроме известной дальнобойности в 1000 км, россияне заявили о таких параметрах: размах крыльев – 6,7 м, длина – 4,4 м, взлетную массу оценили в 250-300 кг. Отмечается, что беспилотник оборудован германским бензиновым двигателем. Опубликовали также данные о боевой части. Россияне оценили ее в 50 кг, аналогично "Шахеду"-136. Эксперты отмечают, что боевая часть осколочно-фугасная.

Ранее сообщалось, что полезная нагрузка дрона "Лютый" 75 кг. Впервые фото модели "Лютого" было опубликовано в ноябре 2023 года. Отмечалось, что платформа не является аналогом "Шахеда", ведь является не только ударным дроном, а может выполнять различные функции.

Ранее "Телеграф" рассказывал о дроне ALTIUS-600, сочетающем в себе разведывательные и ударные функции. Неназванное количество таких дронов Украине передали из США.