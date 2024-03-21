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Больше всех на украинские дроны "Сыч" задонатили... россияне. Неожиданные подробности от ГУР

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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ГУР МО Новость обновлена 21 марта 2024, 17:59

Вместо участия в кремлевском фарсе сознательные россияне решили проголосовать долларом и евро

Самыми активными во время международного благотворительного сбора на закупку очередной партии БПЛА "Сыч" для подразделений ГУР наиболее активными оказались россияне. Пик донатов совпал с периодом выборов в России.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины. Отмечается, что за четыре дня акции, которую проводил телеканал Freedom, присоединились почти 3000 человек. Из них 1538 россиян, в том числе 200 москвичей. Они отсканировали qr-код с экранов своих телевизоров и гаджетов.

"Символично, что пик донатов на дроны для украинских разведчиков от граждан государства-агрессора совпал с проведением так называемых выборов путина. Вместо участия в кремлевском фарсе сознательные россияне решили проголосовать долларом и евро ради свободы своего государства", — говорится в сообщении.

В ГУР считают, что для россиян это лучшая инвестиция в будущее РФ, которое может наступить только при "демонтаже" террористического режима в кремле.

Также к сборам на "Сыч" присоединились находящиеся за рубежом украинцы, граждане Латвии, Германии, Польши, Молдовы и других государств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ГУР признались, что помогают российским добровольческим формированиям, которые выполняют задачи в РФ.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Сыч #Дрон