Ракетний удар по Києву: уламки впали на житловий будинок, що відомо

Відомо про 4 постраждалих

У понеділок, 25 березня, у Києві зранку пролунали вибухи, попередньо удар був нанесений балістичним озброєнням. Уламки збитої ракети впали на житловий будинок у районі Новопечерських Липок.

Про це пише Київська МВА. Також є виклики до Солом'янського та Дніпровського районів столиці.

"Виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця", — написав мер столиці Віталій Кличко.

Об 11:20 мер повідомив про чотирьох постраждалих.

"Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували", — пише Кличко.

У мережі вже публікують фото з місця падіння уламків у районі Новопечерських Липок, там серйозне задимлення.

Уламки ще однієї ракети виявлено у Києві.

"У Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила", — пише Сергій Попко, начальник КМВА.

У мережі публікують фото після ракетного обстрілу у Дарницькому районі. Там пошкоджено приватний будинок уламком ракети у мікрорайоні Осокорки без подальшого загоряння.

Також Telegram-канали публікують фото місця влучання.

Внаслідок ракетної атаки на Київ вже відомо про одного постраждалого.

"У Печерському районі, попередньо пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Без послідуючого горіння", — пише Кличко.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок нічної атаки на Одесу 25 березня безпілотниками частина міста залишилась без світла.