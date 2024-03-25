Ракетний удар по Києву: уламки впали на житловий будинок, що відомо
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Відомо про 4 постраждалих
У понеділок, 25 березня, у Києві зранку пролунали вибухи, попередньо удар був нанесений балістичним озброєнням. Уламки збитої ракети впали на житловий будинок у районі Новопечерських Липок.
Про це пише Київська МВА. Також є виклики до Солом'янського та Дніпровського районів столиці.
"Виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця", — написав мер столиці Віталій Кличко.
Об 11:20 мер повідомив про чотирьох постраждалих.
"Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували", — пише Кличко.
У мережі вже публікують фото з місця падіння уламків у районі Новопечерських Липок, там серйозне задимлення.
Уламки ще однієї ракети виявлено у Києві.
"У Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила", — пише Сергій Попко, начальник КМВА.
У мережі публікують фото після ракетного обстрілу у Дарницькому районі. Там пошкоджено приватний будинок уламком ракети у мікрорайоні Осокорки без подальшого загоряння.
Також Telegram-канали публікують фото місця влучання.
Внаслідок ракетної атаки на Київ вже відомо про одного постраждалого.
"У Печерському районі, попередньо пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Без послідуючого горіння", — пише Кличко.
Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок нічної атаки на Одесу 25 березня безпілотниками частина міста залишилась без світла.