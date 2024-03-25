Атака на Одесу: після удару безпілотника частина міста залишається без світла

Про постраждалих під час теракту не повідомляється

Російські терористи під час атаки Одеси в ніч з 24 на 25 березня пошкодили в Одеській області енергетичну інфраструктуру. Повітряна тривога в області була скасована тільки о 00:46 25 березня, частина безпілотників, які запустили терористи, долетіла до Одеси.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram. Наразі не повідомляється про постраждалих під час атаки терористів.

"Ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання. Всі екстрені служби працюють", – написав він.

Нагадаємо, що зранку 22 березня росіяни масовано обстріляли міста України. У декількох областях почались проблеми зі світлом. За даними на неділю заживили майже усіх абонентів, та у Харкові ситуація залишається складною. Опалення є лише у 50%.

Під час масованої атаки росіяни спрямували 8 ракет на ДніпроГЕС. Били по греблі, та вона вистояла. Ризику затоплення наразі немає. Більш того по греблі відновили рух, хоч і не повністю. Ситуацію обіцяють виправити найближчими днями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які наслідки матимуть російські удари по енергетичній системі України. Ексміністр енергетики Іван Плачков розповів про нюанси відновлення постраждалих об’єктів.