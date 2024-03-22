Чи варто чекати блекаутів та графіків? Нардеп розповів про наслідки атаки росіян по енергетиці

Поки що невідомо, коли у Харкові та інших постраждалих регіонах відновлять енергопостачання

В ніч на п’ятницю росіяни влаштували масовану атаку на об’єкти енергетичного сектору України, найбільше постраждали маневрові потужності, зокрема й Дніпровська ГЕС в Запоріжжі. Руйнації можуть створити проблеми локального масштабу, але про відключення електрики в масштабі країни мова не йде.

Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив народний депутат Сергій Нагорняк, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Він підкреслив, що за допомогою ракетних ударів повністю знищити Дніпровську ГЕС навряд чи можна, тому росіяни намагались вивести її з ладу.

"Ворог наніс дійсно серйозний удар по нашій енергетиці. Зокрема, залишили без світла Харків, без води та опалення Бурштин. Ще ряд об’єктів по Україні зазнали пошкоджень. Все це можна відновити, але на це треба час", — говорить депутат.

За його словами, в умовах потепління у весняно-літній період, очевидно, пройдуть відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах, а деякі з них будуть відремонтовані вже найближчими днями. Щодо можливих блекаутів в масштабах країни Сергій Нагорняк підкреслив, що наразі такої загрози немає.

"Українська енергосистема та протиповітряна оборона витримали цей удар. Було боляче, але витримали. Блекаутів наразі не буде, але локально проблеми можуть виникати. Наприклад, у Харкові ми бачимо, що місто без світла цілий день. Скільки ще днів воно буде без електрики — невідомо", — підкреслює народний депутат.

Нагадаємо, що 22 березня Україна зазнала однієї з наймасованіших атак. Армія РФ цілила по об'єктах критичної інфраструктури, через що в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях пропало світло та ввели графіки постачання електроенергії.

Окрім цього ворог вдарив по греблі ДніпроГЕС у Запоріжжі. Руйнування на станції значні, відомо про одного загиблого. Загалом у греблю влучило 8 ворожих ракет, але загрози для населення наразі немає.

Також "Телеграф" розповідав про те, що чекає на ДніпроГЕС після російської атаки. Ексміністр енергетики розповів, чи доведеться її перебудовувати заново.