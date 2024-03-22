Стоит ли ждать блекаутов и графиков? Нардеп рассказал о последствиях атаки россиян по энергетике

Пока неизвестно, когда в Харькове и других пострадавших регионах возобновят энергоснабжение

В ночь на пятницу россияне устроили массированную атаку на объекты энергетического сектора Украины, больше всего пострадали маневровые мощности, в том числе и Днепровская ГЭС в Запорожье. Разрушения могут создать проблемы локального масштаба, но об отключении электричества в масштабе страны речь не идет.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил народный депутат Сергей Нагорняк, член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам. Он подчеркнул, что с помощью ракетных ударов полностью уничтожить Днепровскую ГЭС вряд ли можно, поэтому россияне пытались вывести ее из строя.

"Враг нанес действительно серьезный удар по нашей энергетике. В частности, оставили без света Харьков, без воды и отопления Бурштын. Еще ряд объектов по Украине получили повреждения. Все это можно восстановить, но на это нужно время", — говорит депутат.

По его словам, в условиях потепления в весенне-летний период, по всей видимости, пройдут восстановительные работы на поврежденных объектах, а некоторые из них будут отремонтированы уже в ближайшие дни. По поводу возможных блэкаутов в масштабах страны Сергей Нагорняк подчеркнул, что пока такой угрозы нет.

"Украинская энергосистема и противовоздушная оборона выдержали этот удар. Было больно, но выдержали. Блэкаутов пока не будет, но локально проблемы могут возникать. Например, в Харькове мы видим, что город без света целый день. Сколько дней он будет без электричества — неизвестно", — подчеркивает народный депутат.

Напомним, что 22 марта Украина подверглась одной из самых массированных атак. Армия РФ целилась по объектам критической инфраструктуры, в результате чего в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях пропал свет и ввели графики поставки электроэнергии.

Кроме этого, враг ударил по плотине ДнепроГЭС в Запорожье. Разрушения на станции значительные, известно об одном погибшем. Всего в плотину попало 8 вражеских ракет, но угрозы для населения пока нет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что ждет ДнепроГЭС после российской атаки. Экс-министр энергетики рассказал, придется ли ее перестраивать заново.