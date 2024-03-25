Вибухи через секунди після тривоги: чим росіяни могли вдарити по Києву

Обидві ракети є складними цілями

Удару по Києву, який російські терористи завдали 25 березня, ймовірно було завдано за допомогою гіперзвукової зброї. Це пояснює "запізнілу" тривогу.

Так, за даними місцевих пабліків, між ударом РФ та оголошенням тривоги пройшло лише кілька секунд. Моніторингові пабліки, посилаючись на власні джерела, стверджують, що причиною цього були нібито протикорабельні ракети "Циркон".

Що відомо про "Циркони"

Швидкість ракети становить 11 тис. км/год, тому її складно перехопити та збити.

Інші характеристики:

Дальність — 1000 км;

Бойова частина — 300-400 км.

Ракети базуються на кораблях та підводних човнах. Це також говорить на користь цієї версії, оскільки, за попередніми даними, запуск був здійснений із району Криму.

Важливо також зазначити, що Росія вже застосовувала "Циркон" проти Києва. Це визнав навіть сам диктатор Путін. Як зазначає паблік "Кримський вітер", минулого разу, на початку лютого, пуск "Цирконів" здійснювався з вертикальних пускових контейнерів із Криму. Кілька ракет подолали відстань 580 км до Києва за 3 хв.

У зв’язку з цим автори моніторингових пабліків роблять висновок, що "тепер у Києві трохи частіше будуть тривоги, тому що раніше за загрози балістики з півдня до Києва тривоги не доходили, бо запускали або С-300/400, або Іскандери. А вони в Київ не долітають".

Також у мережі ходить версія, що удару міг бути завдано за допомогою модернізованих ракет "Онікс"

"Онікс"

Ракети "Онікс" призначені для знищення плавзасобів, кораблів, вона летить на швидкості 2,6 Маха. Це понад 3000 км/год. На марші вона може підніматися високо для економії пального, а вже при заході на ціль може летіти фактично 10-15 м над водою, щоб знищити корабель.

"Важко з такими ракетами боротися", — повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, що про всі подробиці удару по Києву ви можете дізнатися у матеріалі "Телеграфа".