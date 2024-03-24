Уламки знову падали на Київ: що відомо про новий ракетний удар по столиці

На цей раз окупанти застосовували для атаки крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55

Внаслідок ракетної атаки по Україні вранці 24 березня у Києві зафіксовано падіння уламків у двох районах міста. Інформація про постраждалих відсутня.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Наголошується, що йдеться про Деснянський та Шевченківський райони столиці.

"У Деснянському районі уламки впали на територію лісових насаджень. У Шевченківському районі – на територію паркової зони та на територію житлової забудови. Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку. Без загоряння", - йдеться у повідомленні.

На місцях подій наразі працюють оперативні служби. Подробиці цієї події встановлюються.

У той же час у КГВА зазначають, що цього ранку засобами ППО над Києвом і в районі столиці було вражено приблизно десяток ворожих ракет. За попередніми даними, у місті та області ніхто не постраждав.

За останні чотири дні це другий масований удар по Києву. На цей раз окупанти застосовували для атаки крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55. Пуски походять із району Енгельса, Саратовської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 24 березня під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Львівській області. Очевидці кажуть, що йдеться про десятки вибухів.