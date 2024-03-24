Десятки вибухів та заграва у небі: росіяни влаштували масштабну атаку на Львівщині (відео)

На область летіло понад 20 ракет

Під час атаки по Україні 24 березня російські окупанти вдарили на Львівщину. В області спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Львівської ОВ Максим Козицький. У місцевих пабликах пишуть, що у місті Стрий прогриміли вибухи і у небі видно заграву.

Незадовго до цього в моніторингових каналах писали про те, що ракети рухаються у напрямку Стрия з боку Волинської області.

"Попередньо росіяни били по об’єктах енергетики на Стрийщині", — пишуть паблики.

Зазначається, що очевидці у Стрию нарахували 21 вибух цього ранку. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що загалом на Львівщину летіло близько 20 ракет та 7 дронів-камікадзе "Шахедів". Головними цілями були об’єкти критичної інфраструктури.

"У Львові прильоти не зафіксовані. Відомо про обстріл у Львівській області. Про наслідки повідомлять обласна влада", - сказав він.

О 06:07 в області було оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час атаки по Україні 24 березня у Києві пролунали вибухи. Для ударів загарбники використовували ракети та дрони.