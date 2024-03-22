Російська ракета вбила 8-річну доньку та батька: нові подробиці про загиблих у Запоріжжі

Кількість постраждалих зросла до 20 людей

У п’ятницю, 22 березня, пролунали вибухи у Запоріжжі. Внаслідок ракетної атаки ворога загинуло 3 людини, серед яких дитина та її батько.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він зауважив, що російська ракета, яка влучила у приватний сектор, забрала їх життя.

"8-річна дівчинка та 35-річний чоловік – донька та батько. Загинули від удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя", — написав Федоров.

Також він додав, що загинув і 62-річний чоловік. Він був водієм тролейбуса, який рухався греблею ГЕС під час ракетного удару. Пасажирів у транспорті не було.

"За оновленою інформацією поранені 20 людей", — написав голова ОВА.

Нагадаємо, що у Запоріжжі під час масштабної ракетної атаки пролунало 8 вибухів. Усі ракети влучили по ДніпроГЕС, що призвело до значних руйнувань. Зазнали пошкоджень та руйнувань об’єкти інфраструктури міста, зокрема вищевказана ГЕС, приватні та багатоквартирні будинки, цивільні транспортні засоби.

Раніше "Телеграф" писав, що ДніпроГЕС уже підривали за наказом Кремля.