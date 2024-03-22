Российская ракета убила 8-летнюю дочь и отца: новые подробности о погибших в Запорожье
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Число пострадавших возросло до 20 человек
В пятницу, 22 марта, раздались взрывы в Запорожье. В результате ракетной атаки врага погибли 3 человека, среди которых ребенок и ее отец.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Он отметил, что российская ракета, попавшая в частный сектор, унесла их жизнь.
"8-летняя девочка и 35-летний мужчина — дочь и отец. Погибли от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья", — написал Федоров.
Также он добавил, что погиб и 62-летний мужчина. Он был водителем троллейбуса, который двигался по плотине ГЭС во время ракетного удара. Пассажиров в транспорте не было.
"По обновленной информации ранены 20 человек", — написал глава ОВА.
Напомним, что в Запорожье во время масштабной ракетной атаки прогремело 8 взрывов. Все ракеты попали по ДнепроГЭС, что привело к значительным разрушениям. Повреждены и разрушены объекты инфраструктуры города, в частности вышеуказанная ГЭС, частные и многоквартирные дома, гражданские транспортные средства.
Ранее "Телеграф" писал, что ДнепроГЭС уже взрывали по приказу Кремля.