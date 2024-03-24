Десятки взрывов и зарево в небе: россияне устроили масштабную атаку по Львовщине (видео)

На область летело более 20 ракет

В ходе атаки по Украине 24 марта российские оккупанты ударили по Львовщине. В области сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий. В местных пабликах пишут, что в городе Стрый прогремели взрывы и в небе видно зарево.

Незадолго до этого в мониторинговых каналах писали о том, что ракеты движутся в направлении Стрыя со стороны Волынской области.

"Предварительно, россияне били по объектам энергетики на Стрыйщине", — пишут паблики.

Отмечается, что очевидцы в Стрые насчитали 21 взрыв этим утром. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в целом на Львовщину летело около 20 ракет и 7 дронов-камикадзе "Шахедов". Главными целями были объекты критической инфраструктуры.

"Во Львове прилеты не зафиксированы. Известно об обстрелах во Львовской области. О последствиях сообщат областные власти",- сказал он.

В 06:07 в области был объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время атаки по Украине 24 марта в Киеве раздались взрывы. Для ударов захватчики использовали ракеты и дроны.