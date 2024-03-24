В Україні лунала тривога через загрозу удару "Кинжалами": у трьох областях пролунали вибухи (оновлюється)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 810
В Україні ракетна небезпека
В Україні після нічної масованої атаки РФ знову лунала повітряна тривога. Сирени чули майже у всіх областях.
Про небезпеку повідомляли у Повітряних силах ЗСУ. За їхніми даними, була загроза застосування балістичного озброєння.
Крім того, одночасно з цим окупанти піднімали в повітря одразу 4 МіГ-31К.
Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
9:55 Майже у всіх областях відбій повітряної тривоги.
9:50 Вибухи, що пролунали на Львівщині, ймовірно, були наслідком атаки ракетами типу Х-47 "Кинджал".
"Загалом було зафіксовано три повітряні цілі. Відповідно 3 із 4 бортів МіГ-31к вже відстрілялася", — моніторингові канали.
9:42 Вибухи пролунали у Хмельницькій Івано-Франківській та Львівській областях – місцеві пабліки.
9:36 Цілі припинили своє існування. Ймовірно застосовані ракети Х-47М2 "Кинджал" — моніторингові пабліки.
9:33 "Чисто" — моніторингові канали.
9:28 Три цілі прямували до міста Стрий, яке вранці вже атакували росіяни — моніторингові пабліки.
Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська ракета залетіла до Польщі під час атаки 24 березня.