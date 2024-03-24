В Україні лунала тривога через загрозу удару "Кинжалами": у трьох областях пролунали вибухи (оновлюється)

В Україні ракетна небезпека

В Україні після нічної масованої атаки РФ знову лунала повітряна тривога. Сирени чули майже у всіх областях.

Про небезпеку повідомляли у Повітряних силах ЗСУ. За їхніми даними, була загроза застосування балістичного озброєння.

Крім того, одночасно з цим окупанти піднімали в повітря одразу 4 МіГ-31К.

Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

9:55 Майже у всіх областях відбій повітряної тривоги.

9:50 Вибухи, що пролунали на Львівщині, ймовірно, були наслідком атаки ракетами типу Х-47 "Кинджал".

"Загалом було зафіксовано три повітряні цілі. Відповідно 3 із 4 бортів МіГ-31к вже відстрілялася", — моніторингові канали.

9:42 Вибухи пролунали у Хмельницькій Івано-Франківській та Львівській областях – місцеві пабліки.

9:36 Цілі припинили своє існування. Ймовірно застосовані ракети Х-47М2 "Кинджал" — моніторингові пабліки.

9:33 "Чисто" — моніторингові канали.

9:28 Три цілі прямували до міста Стрий, яке вранці вже атакували росіяни — моніторингові пабліки.

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська ракета залетіла до Польщі під час атаки 24 березня.