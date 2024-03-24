В Украине тревога из-за угрозы удара "Кинжалами": в двух областях прогремели взрывы (обновляется)

В Украине ракетная опасность

В Украине после ночной массированной атаки РФ снова раздается воздушная тревога. Сирены слышат почти во всех областях.

Об опасности сообщают в Воздушных силах ВСУ. По их данным, существует угроза применения баллистического вооружения.

Кроме того, одновременно с этим оккупанты подняли в воздух сразу 4 МиГ-31К.

Стоит отметить, что данный самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

9:42 Взрывы раздались в Хмельницкой и Львовской областях — местные паблики.

9:36 Цели прекратили свое существование. Вероятно применены ракеты Х-47М2 "Кинжал", — мониторинговые паблики.

9:33 "Чисто", — мониторинговые каналы.

9:28 Три цели направлялись к городу Стрый, который утром уже атаковали россияне — мониторинговые паблики.

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, ранее мы писали о том, что российская ракета залетела в Польшу во время атаки 24 марта.