Российская ракета залетела в Польшу: реакция страны-члена НАТО удивила

Инцидент случился в 4:24

Во время массированной ракетной атаки по Украине российская ракета залетела на территорию Польши. По этой причине в небо была поднята авиация, в том числе и авиация НАТО.

Об этом сообщили на странице Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Отмечается, что это произошло в райне Осердува.

"24 марта в 4.23 произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью дальней авиацией РФ. Объектами ударов стали города на западе Украины", — говорится в сообщении.

Польские военные подчеркнули, что объект вошел в пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство_. Он оставался там 39 секунд.

"В течение всего полета его наблюдали военные радиолокационные системы. Сегодня вечером были запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Среди прочего была задействована польская и союзная авиация", — уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что следят за ситуацией в Украине. В комментариях под постом поляки высказали свое удивление реакции Польши на произошедшее. Люди писали следующее:

"У меня вопрос - сколько раз польское командование будет наблюдать только маневрирующие ракеты, летящие через воздушное пространство Польши? Польским пилотам приходится научиться их устранять… Россиянам выгодно, что ничегоне делается. Когда россияне вторгались в пространство в Турции, их тут же ликвидировали…"

"Украинское зерно нельзя, а российские ракеты можно";

Самолеты, поднятые в воздух, наблюдали как ракета летит, вместо того чтобы сбить ее, тем самым помочь украинским силам ПВО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе атаки по Украине российские оккупанты десятки раз обстреляли Львовскую область. Уже известны первые подробности обстрелов и взрывов.