Російська ракета залетіла до Польщі: реакція країни-члена НАТО здивувала

Інцидент трапився о 4:24

Під час масованої ракетної атаки Україною російська ракета залетіла на територію Польщі. З цієї причини в небо було піднято авіацію, в тому числі й авіацію НАТО.

Про це повідомили на сторінці Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Зазначається, що це сталося у райні Осердува.

"24 березня о 4.23 відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі далекою авіацією РФ. Об’єктами ударів стали міста на заході України", - йдеться у повідомленні.

Польські військові підкреслили, що об’єкт увійшов у простір у районі міста Осердув (Люблінське воєводство_. Він залишався там 39 секунд).

"Протягом усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи. Сьогодні ввечері було запущено всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Серед іншого було задіяно польську та союзну авіацію", — уточнили у відомстві.

Там також додали, що стежать за ситуацією в Україні. У коментарях під постом поляки висловили своє здивування реакції Польщі на подію. Люди писали таке:

"У мене питання — скільки разів польське командування спостерігатиме лише маневруючі ракети, що летять через повітряний простір Польщі? Польським пілотам доводиться навчитися їх усувати... Росіянам вигідно, що нічого не робиться. Коли росіяни вторгалися в простір у Туреччині, їх відразу ліквідували..."

"Українське зерно не можна, а російські ракети можна";

Літаки, підняті в повітря, спостерігали як ракета летить замість того, щоб збити її, тим самим допомогти українським силам ППО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час атаки по Україні російські окупанти десятки разів обстріляли Львівську область. Вже відомі перші подробиці обстрілів та вибухів.