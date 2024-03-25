По Киеву нанесен ракетный удар, россияне запустили баллистику: все подробности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1556
В понедельник, 25 марта, через несколько секунд после объявления тревоги в Киеве раздались взрывы. Их слышали и в Киевской области.
Об этом сообщили местные телеграммы каналы. Мэр столицы Виталий Кличко также подтвердил взрывы.
"Взрывы в столице. Срочно в укрытие!", — пишет он.
11:47 В сети показали щемящее видео. Испуганные дети бегут в укрытие.
11:43 Уже пятеро пострадавших в Печерском районе. Трем медики оказали помощь на месте. Двоих – госпитализировали, – сообщил Кличко.
11:35 В КМВА пишут, что устанавливается тип оружия, но это были две баллистические ракеты, которые летели с территории временно оккупированного Крыма.
В результате ракетного удара в Печерском районе повреждено нежилое здание, без последующего горения. В Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. В Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков. , – пишет Попко.
11:33 Полицейские, медики и спасатели работают на месте падения обломков. Зафиксировано падение обломков вражеских ракет в Печерском, Соломенском и Дарницком районах столицы.
11:22 Уже известно о четверых пострадавших в Печерском районе. Двум женщинам медики оказали помощь на месте. Двоих, в том числе 16-летнюю девушку, госпитализировали, сообщил Кличко.
11:20 В Воздушных силах сообщили, что уничтожили две баллистические ракеты.
"Около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Цели уничтожены, тип устанавливается", — написали в ПС.
11:19 На улице Бойчука в Киеве было ограничено движение. Патрульная полиция сообщает, что движение транспорта затруднено в обоих направлениях.
11:15 В настоящее время двое пострадавших в Печерском районе. Одной женщине была оказана помощь на месте. Вторую – медики госпитализировали.
11:07 В Печерском районе в результате падения обломков ракеты разрушения в нежилом трехэтажном здании. Экстренные службы работают на месте. Теперь обнаружили одну пострадавшую. Ей медики оказали помощь на месте, – сказал Кличко.
11:05 В Киеве отбой воздушной тревоги.
11:03 Глава Дарницкой РГА Николай Калашник пишет, что в Дарницком районе после ракетного обстрела обломком поврежден частный дом в микрорайоне Осокорки без дальнейшего возгорания. Экстренные службы работают на месте. Пострадавшие предварительно отсутствуют.
10:59 В Голосеевском районе города Киева в лесополосе обнаружены обломки ракеты. Предварительно информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Данные уточняются.
10:55 По предварительным данным, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. Зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах. Оперативные службы следуют на места происшествий. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются, пишут в КМВА.
10:53 Ранее ракета попала в жилой дом в районе Новопечерских Липок.
10:44 В Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы вызвали экстренные службы. Подразделения направляются на места, пишет Кличко.
10:42 По предварительной информации КМВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Поврежден жилой дом.
"Оперативные службы следуют на место происшествия. Данные уточняются", — сообщили в КМВА.
10:40 По данным мониторинговых каналов, предварительно это были две модернизированные ракеты "Оникс-М" или "Циркон" из Крыма на столицу.
Новость дополняется…