По Киеву нанесен ракетный удар, россияне запустили баллистику: все подробности

В понедельник, 25 марта, через несколько секунд после объявления тревоги в Киеве раздались взрывы. Их слышали и в Киевской области.

Об этом сообщили местные телеграммы каналы. Мэр столицы Виталий Кличко также подтвердил взрывы.

"Взрывы в столице. Срочно в укрытие!", — пишет он.

11:47 В сети показали щемящее видео. Испуганные дети бегут в укрытие.

11:43 Уже пятеро пострадавших в Печерском районе. Трем медики оказали помощь на месте. Двоих – госпитализировали, – сообщил Кличко.

11:35 В КМВА пишут, что устанавливается тип оружия, но это были две баллистические ракеты, которые летели с территории временно оккупированного Крыма.

В результате ракетного удара в Печерском районе повреждено нежилое здание, без последующего горения. В Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. В Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков. , – пишет Попко.

11:33 Полицейские, медики и спасатели работают на месте падения обломков. Зафиксировано падение обломков вражеских ракет в Печерском, Соломенском и Дарницком районах столицы.

Ракетный удар по Киеву. На месте происшествия работают правоохранители

Ракетный удар по Киеву. На месте происшествия работают правоохранители

Ракетный удар по Киеву. На месте происшествия работают правоохранители

11:22 Уже известно о четверых пострадавших в Печерском районе. Двум женщинам медики оказали помощь на месте. Двоих, в том числе 16-летнюю девушку, госпитализировали, сообщил Кличко.

11:20 В Воздушных силах сообщили, что уничтожили две баллистические ракеты.

"Около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Цели уничтожены, тип устанавливается", — написали в ПС.

11:19 На улице Бойчука в Киеве было ограничено движение. Патрульная полиция сообщает, что движение транспорта затруднено в обоих направлениях.

Улица Михаила Бойчука в Киеве перекрыта

11:15 В настоящее время двое пострадавших в Печерском районе. Одной женщине была оказана помощь на месте. Вторую – медики госпитализировали.

11:07 В Печерском районе в результате падения обломков ракеты разрушения в нежилом трехэтажном здании. Экстренные службы работают на месте. Теперь обнаружили одну пострадавшую. Ей медики оказали помощь на месте, – сказал Кличко.

11:05 В Киеве отбой воздушной тревоги.

11:03 Глава Дарницкой РГА Николай Калашник пишет, что в Дарницком районе после ракетного обстрела обломком поврежден частный дом в микрорайоне Осокорки без дальнейшего возгорания. Экстренные службы работают на месте. Пострадавшие предварительно отсутствуют.

Падение уламков в Киеве на Осокорках

10:59 В Голосеевском районе города Киева в лесополосе обнаружены обломки ракеты. Предварительно информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Данные уточняются.

10:55 По предварительным данным, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. Зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах. Оперативные службы следуют на места происшествий. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются, пишут в КМВА.

10:53 Ранее ракета попала в жилой дом в районе Новопечерских Липок.

10:44 В Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы вызвали экстренные службы. Подразделения направляются на места, пишет Кличко.

10:42 По предварительной информации КМВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Поврежден жилой дом.

"Оперативные службы следуют на место происшествия. Данные уточняются", — сообщили в КМВА.

10:40 По данным мониторинговых каналов, предварительно это были две модернизированные ракеты "Оникс-М" или "Циркон" из Крыма на столицу.

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