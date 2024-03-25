Пожар и более десяти пострадавших: Николаев ночью атаковали дронами

Повреждения в энергетической инфраструктуре получили две области

Ночью 25 марта оккупанты атаковали Юг "Шахедами". Российские захватчики ударили по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщила руководительница объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, на месте произошел пожар. Спасатели оперативно потушили его, люди не пострадали.

Кроме этого, обломками одного из сбитых дронов в жилом квартале Николаева повреждено двухэтажное здание. Пострадали 11 человек. Им оказана медицинская помощь, трое госпитализированы, — рассказала Гуменюк.

Также она подчеркнула, что, пытаясь, изыскивать объекты для поражения враг направлял дроны по жилым кварталам. Баражирование снарядов происходило среди жилых домов. В связи с этим последствия боевой работы также могут наносить повреждения.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в ночь на 25 марта силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены четыре БПЛА типа "Shahed-131/136".

Также в Одесской области обломками дрона поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. В связи с чем произошло отключение, но постепенно свет возвращается. Энергетики работают.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил попадание в объект энергетической инфраструктуры. Он заверил, что экстренные службы работают.