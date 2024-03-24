"Нечеловеческие действия": президент Молдовы отреагировала на массированные атаки РФ по Украине и призвала срочно оказать помощь

Вопрос предоставления поддержки Украины еще никогда не был таким срочным — как сейчас

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на очередной ночной удар России на Украину. Атаку русской армии она назвала отвратительной.

Заявление молдавского лидера появилось на ее странице в соцсети Х.

"Киев и вся Украина столкнулись с очередной российской ночной воздушной атакой — уже третьей массированной атакой на этой неделе. Такие бесчеловечные действия против гражданского населения и критической инфраструктуры отвратительны", — подчеркнула Санду.

Кроме того, президент Молдовы заявила, что вопрос предоставления поддержки Украины еще никогда не был таким срочным — как сейчас.

Добавим, во время массированной ракетной атаки Украины российская ракета залетела на территорию Польши. По этой причине в небо была поднята авиация, в том числе и авиация НАТО. Отмечается, что это произошло в райне Осердува.

Минобороны Польши объяснили, почему не сбили российскую ракету, которая залетела в их воздушное пространство во время масштабной ракетной атаки на Украину, она произошла под утро, 24 марта. Так, по словам вице-премьер-министра и главы Министерства национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша, российская ракета не представляла угрозы для Польши.

Напомним, в воскресенье, 24 марта, российские террористы в очередной раз атаковали Украину ракетами. Ночью 24 марта с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ, куда пока не добивают украинские беспилотники, взлетело 14 самолетов террористов – стратегические бомбардировщики Ту-95МС, несущие ракеты Х-101/555.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во время атаки по Украине 24 марта в Киеве раздались взрывы. Для ударов захватчики использовали ракеты и дроны.