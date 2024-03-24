"Возможность сильнее подчеркнуть недовольство": в МИД Польши "мощно" отреагировали на российскую ракету над своей территорией

Это уже не первый подобный случай

Из-за залета на польскую территорию российской ракеты посла России Сергея Андреева вызовут в Министерство иностранных дел Польши. Ему будет направлена нота протеста.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Анджей Шейн, пишет TVN24. Он подчеркнул, что не хочет говорить, какие дальнейшие шаги будут сделаны, "так как это не первый случай, когда крылатая ракета из Российской Федерации пересекает польскую границу".

"Я думаю, что мы рассмотрим возможность сильнее подчеркнуть не только наше недовольство, но и нашу позицию, потому что такие действия недопустимы и абсолютно неприемлемы, особенно в контексте членства Польши в НАТО и наших союзнических обязательств", — подчеркнул он.

Напомним, ранее представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский заявил, что Польша потребует от Российской Федерации объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны.

В свою очередь в Минобороны Польши объяснили, почему не сбили российскую ракету, которая залетела в их воздушное пространство во время масштабной ракетной атаки на Украину 24 марта.