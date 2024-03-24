Почему Польша не сбила российскую ракету над своей территорией: есть официальная версия

За объектом постоянно велся мониторинг

В Минобороны Польши объяснили, почему не сбили российскую ракету, которая залетела в их воздушное пространство во время произошедшей под утро масштабной ракетной атаки на Украину 24 марта. Так, по словам вице-премьера и главы Министерства национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша, российская ракета не представляла угрозы для Польши.

Соответствующее заявление вице-премьер-министр сделал в воскресенье, пишет польское издание "Wiadomosci". Он отметил, что за ракетой постоянно наблюдали польские радарные системы.

"Если бы были какие-то признаки того, что российская ракета, нарушившая воздушное пространство Польши, направлялась к цели в Польше, ее сбили бы. По объекту постоянно велся мониторинг. Он вернулся в Украину. Каждая ситуация индивидуально разбирается оперативным командиром. Это отвечает процедурам", — отметил Косиняк-Камыш.

Он добавил, что во время массированной ракетной атаки на Украину Польша активировала свою систему обороны. Так, в воздух подняли две пары истребителей F-16 и внимательно следили за ситуацией.

Вместе с тем стало известно, что Польша потребует от Российской Федерации объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны. Об этом, в частности, заявил спикер Министерства иностранных дел Павел Вронский. Кроме того, информация появилась на официальном сайте Польского МИД.

"Прежде всего, мы призываем Российскую Федерацию прекратить авиаатаки террористов на жителей и территорию Украины, прекратить войну и решить внутренние проблемы страны. Выражаем соболезнования жертвам российских бомбардировок и их близким. Республика Польша осуждает все формы терроризма и попытки силового пересмотра своих границ", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что уже не впервые российские ракеты нарушают воздушное пространство Польши. Так, в конце декабря 2023 года после массированной атаки России против Украины на территорию Польши залетел "неизвестный летающий объект", который, как оказалось впоследствии, был российской ракетой.