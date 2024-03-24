Чому Польща не збила російську ракету над своєю територією: є офіційна версія

За об’єктом постійно вівся моніторинг

У Міноборони Польщі пояснили, чому не збили російську ракету, яка залетіла у їхній повітряний простір під час масштабної ракетної атаки на Україну, що сталася над ранок, 24 березня. Так, за словами віцепрем'єр-міністра і глави Міністерства національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, російська ракета не становила загрози для Польщі.

Відповідну заяву віцепрем'єр-міністр зробив у неділю, пише польське видання "Wiadomosci". Він зазначив, що за ракетою весь час спостерігали польські радарні системи.

"Якби були якісь ознаки того, що російська ракета, яка порушила повітряний простір Польщі, прямувала до цілі в Польщі, її б збили. За об’єктом постійно вівся моніторинг. Він повернувся в Україну. Кожна ситуація індивідуально розбирається оперативним командиром. Це відповідає процедурам", — зазначив Косіняк-Камиш.

Він додав, що під час масованої ракетної атаки на Україну, Польща активувала свою систему оборони. Так, в повітря підняли дві пари винищувачів F-16 і уважно слідкували за ситуацією.

Разом з тим, стало відомо, що Польща вимагатиме від Російської Федерації пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору країни. Про це, зокрема, заявив речник Міністерства закордонних справ Павел Вронський. Крім того, інформація з'явилася й на офіційному сайті Польського МЗС.

"Перш за все, ми закликаємо Російську Федерацію припинити авіаатаки терористів на жителів і територію України, припинити війну й розв'язати внутрішні проблеми країни. Висловлюємо співчуття жертвам російських бомбардувань та їхнім близьким. Республіка Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду своїх кордонів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що вже не вперше російські ракети порушують повітряний простір Польщі. Так, наприкінці грудня 2023 року, після масованої атаки Росії проти України, на територію Польщі залетів "невідомий літаючий об'єкт", що, як виявилося згодом, був російською ракетою.