"Можливість сильніше підкреслити невдоволення": у МЗС Польщі "потужно" відреагували на російську ракету над своєю територією

Це вже не перший подібний випадок

Через заліт на польську територію російської ракети посла Росії Сергія Андрєєва викличуть до Міністерства закордонних справ Польщі. Йому буде направлено ноту протесту.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ країни Анджей Шейна, пише TVN24. Він підкреслив, що не хоче говорити, які подальші кроки будуть зроблені, "тому що це не перший випадок, коли крилата ракета з Російської Федерації перетинає польський кордон".

"Я думаю, що ми розглянемо можливість сильніше підкреслити не тільки наше невдоволення, але й нашу позицію, тому що такі дії є неприпустимими та абсолютно неприйнятними, особливо в контексті членства Польщі в НАТО і наших союзницьких зобов'язань, — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський заявив, що Польща вимагатиме від Російської Федерації пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору країни.

Своєю чергою у Міноборони Польщі пояснили, чому не збили російську ракету, яка залетіла у їхній повітряний простір під час масштабної ракетної атаки на Україну, що сталася над ранок, 24 березня.