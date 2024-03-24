"Нелюдські дії": президентка Молдови відреагувала на масовані атаки РФ по Україні і закликала терміново надати допомогу

Питання надання підтримки України ще ніколи не було таким терміновим — як зараз

Президентка Молдови Майя Санду відреагувала на черговий нічний удар Росії на Україну. Атаку російської армії вона назвала огидною.

Заява молдовської лідерки з'явилася на її сторінці у соцмережі Х.

"Київ та вся Україна зіткнулися із черговою російською нічною повітряною атакою — вже третьою масованою атакою цього тижня. Такі нелюдські дії проти цивільного населення та критичної інфраструктури є огидними", — наголосила Санду.

Крім того, президентка Молдови заявила, що питання надання підтримки України ще ніколи не було таким терміновим — як зараз.

Додамо, під час масованої ракетної атаки Україною російська ракета залетіла на територію Польщі. З цієї причини в небо було піднято авіацію, в тому числі й авіацію НАТО. Зазначається, що це сталося у райні Осердува.

Міноборони Польщі пояснили, чому не збили російську ракету, яка залетіла у їхній повітряний простір під час масштабної ракетної атаки на Україну, що сталася над ранок, 24 березня. Так, за словами віцепрем'єр-міністра і глави Міністерства національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, російська ракета не становила загрози для Польщі.

Нагадаємо, у неділю, 24 березня, російські терористи вчергове атакували Україну ракетами. Вночі 24 березня з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ, куди поки що не добивають українські безпілотники, злетіло 14 літаків терористів – стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які несуть ракети Х-101/555.

Раніше "Телеграф" писав про те, що під час атаки по Україні 24 березня у Києві пролунали вибухи. Для ударів загарбники використовували ракети та дрони.