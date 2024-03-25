Пожежа та понад десятеро постраждалих: Миколаїв вночі атакували дронами

Пошкоджень в енергетичній інфраструктурі зазнало дві області

Вночі 25 березня окупанти атакували Південь "Шахедами". Російські загарбники вдарили по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, на місці сталася пожежа. Рятувальники оперативно загасили її, люди не постраждали.

Окрім цього, уламками одного зі збитих дронів у житловому кварталі Миколаєва пошкоджено двоповерхову будівлю. Постраждали 11 людей. Їм надано медичну допомогу, трьох госпіталізовано, — розповіла Гуменюк.

Також вона наголосила, що намагаючись вишукувати об'єкти для ураження ворог спрямовував дрони по житлових кварталах. Баражування снарядів відбувалося серед житлових будинків. У зв'язку з цим наслідки бойової роботи також можуть завдавати пошкоджень.

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у ніч на 25 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed-131/136".

Також на Одещині уламками дрона пошкоджено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. У зв'язку з чим відбулося відключення, але поступово світло повертається. Енергетики працюють.

Раніше "Телеграф" писав, що голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Він запевнив, що екстрені служби працюють.