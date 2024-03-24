Путіну поспішати нікуди: політтехнолог пояснив, чому росіяни посилили обстріл України

Що стоїть за посиленнями обстрілів України

На тлі активізації російських ракетних обстрілів у мережі почали з’являтися все більше припущень на те, що робитиме російський диктатор у найближчі пів року. Проте робити такі короткострокові прогнози немає сенсу.

Таку думку висловив політтехнолог Олексій Голобуцький і наголосив на тенденції до того, що в мережі все частіше говорять про початок періоду серйозної ескалації, яка триватиме від 2-3 місяців до пів року.

Він зазначив, що зазвичай цим людям важко сказати, що ж буде далі.

"Як на мене, цілковито безпідставно розраховувати на настільки поривчасті, дуже короткотермінові плани від Путіна. Він щойно закріпив свій режим на найближчі 12 років (2 каденції по 6 – чи хтось сумнівається після 87,28% і явки 87,5 мільйонів росіян?). В сенсі, якщо він не помре, то може спокійно планувати свої дії аж до 83 років. Який сенс йому розмінюватись на щось настільки короткотермінове як 2-3-місячний план? Сенс поспішати?", — написав Голобуцький.

За його словами, попри падіння рівня життя через мілітаризацію економіки, а також посилення цензури та репресій, росіяни на це не скаржаться, їх все влаштовує і вони не проти затягування війни, втрати ще півмільйона співгромадян та переходу до щоденних вибухів на своїй території.

Водночас він зазначив, що в Європі та США справи йдуть інакше і тут вже є дедлайни та майбутні вибори.

Щодо посилення обстрілів, то Голобуцький висловив думку, що це пов’язано з посиленням можливості європейської оборонної промисловості, але поки що це тільки в планах, то росіяни поспішають скористатися дефіцитом снарядів у ЗСУ.

"Адже Путін так само як інші бачить пряму кореляцію кількості снарядів і успіхів ЗСУ. Якщо Росія дійсно має плани подальшого наступу, то абсолютно логічна ескалація, поки в нас дефіцит снарядів і зброї", — додав він.

Згадав він і теракт у підмосковному ТЦ "Крокус Сіті Холл", припустивши, що це може бути звичайна операція ФСБ, щоб мотивувати населення та армію на новий наступ, щоб "помститися за простих громадянських росіян".

"Ну і ще один момент: в будь-якому випадку, коли ми розмірковуємо про тактику і стратегію Росії, ми виходимо з найгіршого для України сценарію. І саме такий сценарій бажаний для Путіна. А ми, своєю чергою, сподіваємось на найгірший сценарій для Росії: що в неї ось-ось закінчаться літаки, техніка, люди, гроші… Але що той, що той сценарій геть не обов’язково справдиться. Реалії міняються, ми їх міняємо. Тож прогнози і "все пропало, нас зруйнують за 2-3 місяці", і "лишилось витримати 2-3 місяці, і тоді Росія відступить" однаково безпідставні, по суті", — додав політтехнолог.

Під час повітряних атак вночі та вранці у неділю, 23 березня, російські окупанти вдарили по Львівській області. Перший раз ворог застосував крилаті ракети та безпілотники типу Shahed, а вдруге вдарив "Кинжалами".