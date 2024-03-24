Путину спешить некуда: политтехнолог объяснил, почему россияне усилили обстрелы Украины

Что стоит за усилениями обстрелов Украины

На фоне активизации российских ракетных обстрелов в сети начали появляться все больше предположений на тему того, что будет делать российский диктатор в ближайшие полгода. Однако делать столь краткосрочные прогнозы нет смысла.

Такое мнение высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий и отметил тенденцию к тому, что в сети все чаще говорят о начале периода серьезной эскалации, которая продлится от 2-3 месяцев до полугода.

Он отметил, что обычно люди затрудняются сказать, что же будет дальше.

"По-моему, совершенно безосновательно рассчитывать на столь порывистые, очень краткосрочные планы от Путина. Он только что закрепил свой режим на ближайшие 12 лет (2 каденции по 6 – кто сомневается после 87,28% и явки 87,5 миллиона россиян?). В смысле, если он не умрет, может спокойно планировать свои действия вплоть до 83 лет. Какой смысл ему размениваться на столь краткосрочное как 2-3-месячный план? Смысл спешить?", — написал Голобуцкий.

По его словам, несмотря на падение уровня жизни из-за милитаризации экономики, а также усиления цензуры и репрессий, россияне на это не жалуются, их все устраивает и они не против затягивания войны, потери еще полумиллиона сограждан и перехода к ежедневным взрывам на своей территории.

Вместе с тем он отметил, что в Европе и США дела обстоят иначе и тут уже есть дедлайны и грядущие выборы.

Что касается усиления обстрелов, то Голобуцкий выразил мнение, что это связано с усилением возможности европейской оборонной промышленности, но пока это только в планах, то россияне спешат воспользоваться дефицитом снарядов в ВСУ.

"Ведь Путин так же, как другие, видит прямую корреляцию количества снарядов и успехов ВСУ. Если у России действительно есть планы дальнейшего наступления, то абсолютно логична эскалация, пока у нас дефицит снарядов и оружия", — добавил он.

Вспомнил он и теракт в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл", допустив, что это может быть обычная операция ФСБ, чтобы мотивировать население и армию на новое наступление, чтобы "отомстить за простых гражданских россиян".

"Ну и еще один момент: в любом случае, когда мы размышляем о тактике и стратегии России, мы исходим из худшего для Украины сценария. И именно такой сценарий желателен Путину. А мы, в свою очередь, надеемся на худший сценарий для России: что у нее вот-вот закончатся самолеты, техника, люди, деньги… Но что тот, что сценарий напрочь не обязательно сбудется. Реалии меняются, мы их меняем. Так что прогнозы и "все пропало, нас разрушат за 2-3 месяца", и "осталось выдержать 2-3 месяца, и тогда Россия отступит" все равно безосновательны, по сути", — добавил политтехнолог.

Во время воздушных атак ночью и утром в воскресенье, 23 марта, российские оккупанты ударили по Львовской области. Первый раз враг применил крылатые ракеты и беспилотники типа Shahed, а второй раз ударил "Кинжалами".