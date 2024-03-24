По ньому били ракетами двічі на добу: де знаходиться Стрий і чому він такий "цікавий" Росії

Офіційної інформації про наслідки атаки поки немає

Під час повітряних атак вночі та вранці у неділю, 23 березня, російські окупанти вдарили по Львівській області. Вперше ворог застосував крилаті ракети та безпілотники типу Shahed, а вдруге вдарив "Кинджалами".

Зокрема, у місцевих пабліках, зазначили, що місті Стрий пролунало понад 20 вибухів. Крім того, у мережі було оприлюднено відео, на якому в небі видно заграву. Як стверджується, на цих кадрах зафіксовано саме наслідки влучання у Стрию. Також у пабліках повідомили, що ворог бив по об’єктах енергетики.

Своєю чергою голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог із літаків МіГ-31К вдарив у Львівській області "Кинджалами". Проте він не зазначив, де саме були влучання.

Голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов у своєму Facebook повідомив, що унаслідок повітряної атаки РФ уранці в неділю на заході України зазнали пошкоджень об'єкти компанії. Водночас він не уточнив, де саме було зафіксовано ураження.

"Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Є пошкодження об'єктів "Нафтогазу" на заході. Попередньо — без постраждалих", — написав Чернишов.

Водночас у російських пабліках пишуть про те, що вночі армія РФ нібито завдала ударів по місту Стрий. Пропагандисти повідомили про "серйозні влучення по об'єктах інфраструктури". При цьому жодної конкретики там не повідомили. Також зазначається, що нібито окупанти завдали ударів по військових аеродромах на території Львівської області.

Стрий розташований за 60 кілометрів від Львова. Станом на зараз населення міста складає близько 60 тисяч осіб. Варто зазначити, що у місті Стрий дійсно розміщено аеродром. Також там є ТЕЦ та нафтобаза. Офіційно про удари по цьому місто не повідомлялося.

Стрий на мапі

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 березня, росіяни завдали масованого ракетного удару по українській енергетичній системі. Внаслідок чого було пошкоджено численні об'єкти енергоінфраструктурі в багатьох регіонах України.