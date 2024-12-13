Масована атака на Україну: Росія завдає удару ракетами Х-101 та "Калібр" (оновлюється)

Тривога лунає по всій країні

У п'ятницю, 13 грудня, російські бомбардувальники Ту-95МС, які вилетіли вночі з "Оленьї", виконали пускові маневри в районі міста Енгельс в Росії. Попередньо, було запущено крилаті ракети Х-101. В небі, за даними моніторингу, перебувало до восьми Ту-95.

Крім того, з акваторії Чорного моря було здійснено пуски ракет "Калібр". За даними ВМСУ, у морі знаходилися 3 кораблі з 24 "калібрами" на борту.

8:40 Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що енергетика по всій Україні перебуває під масованим ударом.

"Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження", – написав він.

8:38 Нова група крилатих ракет летить з Харківщини курсом на Полтавщину та Дніпропетровщину.

8:36 В Одесі пролунали повторні вибухи. У більшості жителів міста немає світла і води. Електротранспорт не працює.

8:33 Швидкісні цілі зафіксовано на Харківщині курсом на Дніпропетровщину. Також повідомляють про запуск балістики з Криму.

8:29 Через масований обстріл України Польща підняла у небо свою авіацію. Основна частина ракет фіксується на Львівщині. Ще кілька ракет з Тернопільської області летять у бік Коломиї.

8:22 Ракети з Тернопільщини продовжують рух на захід/південний захід. Кілька ракет фіксується в районі Івано-Франківська. Близько 3 ракет залетіло у Львівську область. Там запроваджено відключення світла.

8:14 Майже усі крилаті ракети летять на заході України. За даними моніторів, ціллю ворога є енергетична система України.

8:05 ППО працює у Київській та Одеській областях. За даними моніторів, 10 груп ракет рухаються в напрямку Хмельницької та Рівненської областей. В частині регіонів України – превентивні відключення світла.

07:53 Вибухи в Одесі – робота ППО по ворожим ракетам, повідомляє власний кореспондент "Телеграфу". Також зазначається, що у районі Білої Церкви на Київщині зараз близько 30 ракет росіян.

07:50 Крилаті ракети у напрямку Одеси, можлива робота ППО. Також ракетна небезпека для Південного в Одеській області, кілька ракет пролетіли Первомайськ.

07:45 Одна з ракет летить у бік Дніпропетровщини, частина ракет змінила курс на Київську та Вінницьку області. Більшість тримає курс на Захід, через Черкаську область.

07:40 Загалом від 18 до 20 крилатих ракет Х-101 та "Калібр" летять у бік центральних регіонів – поки що.

07:35 Ракети з Кіровоградської області летять у бік Черкащини, ракети з Сумщини перелетіли на Чернігівщину. Також на півдні фіксується нова група ракет через Херсонську область.

07:30 Велика кількість ракет "Калібр" та Х-101 йде курсом на Кропивницький. На півдні 12 ракет, з боку Сумської області щонайменше три ракети. Тим часом Ту-95МС повертаються на аеродроми.

07:25 Зафіксовано вже вісім ракет "Калібр". Також перші групи Х-101 входять з боку Сумської області. Окрім цього, фіксувалися виходи балістичних ракет з тимчасово окупованого Криму, в Росії з "Саваслєйкі" злетів один МіГ-31К з ракетою "Кинжал".

07:20 Перші три "Калібри" зафіксовано на Херсонщині курсом на Миколаївську область. Загалом у морі перебувало три корита із залпом в 24 "Калібри".

07:10 Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря, підльот можливий протягом наступних 20-30 хвилин.

07:05 Чергова спроба росіян атакувати Харків завершилася тим, що ракета залишилася "вдома" у Бєлгороді. Тим часом у Києві з невідомої причини оголосили повітряну тривогу.

06:50 Передмістя Харкова знову спробували обстріляти балістичними ракетами. Повідомлялося про вибухи та роботу ППО.

06:35 Ймовірно, перший "пуск" крилатих ракет Х-101 був імітаційним. Залишається загроза від другої хвилі ракет, а також від ракетоносіїв "Калібрів".

06:30 Чергова спроба росіян атакувати Харків балістичними ракетами. Крилатих ракет у повітрі поки що не фіксується.

06:25 Харків та Кременчук під атакою балістики з тимчасово контрольованого РФ Бєлгорода та Воронежа. У Харкові удар прийшовся на передмістя, у Кременчуку фіксувалися вибухи.

06:05 Ймовірно, ворог виконав повторний пуск ракет з району Каспійського моря. Ймовірний час підльоту до кордонів України – після 07:00.

06:03 У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

05:59 Швидкісна ціль на Харківщини в напрямку Полтави, — ПС.

05:45 Борти Ту-95МС продовжують рух до другого пускового рубежу біля Каспійського моря. Не виключається повторний пуск ракет ворогом.

05:25 Моніторинг повідомив про можливий пуск ракет Х-101 окупантами з району Енгельс. Також по деяких регіонах оголошено балістичну загрозу та загрозу пусків "Калібрів" – недобиті російські корита зі складу Чорноморського флоту перебувають у морі.

Нагадаємо, 13 листопада, після 73 днів перерви, Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами та використала для повітряного удару стратегічну авіацію. Ракетний удар не був масованим, але під прицілом Путіна опинився виключно Київ та столичний регіон. Більшість аналітиків та військових експертів попередили, що це могла бути "репетиція" перед справді масованим ракетним ударом, мовляв, ворог накопичив достатньо кількість ракет за понад два місяці "затишшя".

Також російські окупанти вночі 15 листопада підняли в небо групу стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС. Але й це виявилася тільки імітація ракетного удару. Справжня атака відбулася у ніч та вранці 17 листопада – росіяни атакували Україну різними типами ракет, а також ударними безпілотниками. Було виявлено 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА. За допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.

Наступна ракетна атака ворога відбулася 21 листопада. Шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили вісім крилатих ракет Х-101, а Дніпро зранку потрапив під комбінований ракетний удар балістики та аеробалістики.

Через тиждень, 28 листопада, росіяни вранці влаштували ракетну атаку на Україну. Окрім ракетних пусків зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Україні загрожували крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря та балістика. Під атакою перебували Стрий, Луцьк, Рівне, Бурштин, Одеса, Київ, Шостка, Миколаїв, Харків, Запоріжжя, Павлоград, а також агломерації та райони майже всіх областей України.