Під час ракетної атаки в Одесі пролунали потужні вибухи (оновлено)

Під час російських атак українців закликають перебувати у безпечних місцях

Під час російської ракетної атаки на Україну зранку у п'ятницю, 13 грудня, в Одесі було дуже гучно. Близько 7:50 в місті пролунали два потужні вибухи, невдовзі пролунали повторні.

Про це повідомила кореспондентка "Телеграфа". Незадовго перед вибухами Повітряні Сили України попередили, що в напрямку Одеси рухається крилата ракета. Місцеві пабліки публікують фото задимлення, яке виникло після вибухів. Після вибухів в Одесі зникло світло. Також повідомляється, що в місті через проблеми з електропостачанням зупинився електротранспорт.

Оновлення 8:35 Близько 8:33 в Одесі знову пролунали вибухи. Повітряні Сили попереджали про балістику на місто.

Нагадаємо, 13 грудня росіяни запустили по Україні ракети, зокрема й "Калібри", також вони атакують балістикою. Крім того, ворог підняв в небо МіГ-31, тривога поширилася на всю Україну. Активно працює ППО, зокрема й на Київщині. Вибухи лунали на Харківщині, Полтавщині, Хмельниччині. Ворог атакує енергетичну інфраструктуру.

Як повідомляв "Телеграф", близько 6:25 пролунав вибух у місті Кременчук Полтавської області. За попередніми даними, працювала ППО, росіяни атакували місто балістикою.