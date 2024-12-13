США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло

Допомогу нададуть за програмою президентських повноважень (PDA) – це передача зброї зі складів армії США

США в ніч з 12 на 13 грудня офіційно оголосили про надання Україні нового, вже 72-го пакета військової допомоги на загальну суму в 500 млн доларів. До його складу увійдуть снаряди для артилерії, боєприпаси для HIMARS, а також велика партія засобів захисту від зброї масового ураження

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, допомогу нададуть за програмою президентських повноважень (PDA), яка передбачає передачу озброєння та спорядження безпосередньо з військових складів армії.

Що буде у новому пакеті:

боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем M142 HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 та 105 мм;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

безпілотні літальні апарати (UAS);

бронемашини з протимінним захистом (MRAP);

армійські позашляховики HMMWV та легкі тактичні автомобілі;

протихімічні, протибіологічні, протирадіологічні та протиядерні засоби захисту;

протитанкові ракетні комплекси Javelin і AT-4;

керовані протитанкові ракети TOW;

боєприпаси для стрілецької зброї;

гранати та тренувальне обладнання;

обладнання і боєприпаси для підривних робіт;

запасні частини;

допоміжне обладнання;

послуги з логістики, навчання та транспортування.

Нагадаємо, перед тим, як залишити посаду президента США Джозеф Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів для посилення військової допомоги Україні. Це дозволить уникнути зупинення фінансування наступною президентською адміністрацією.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен 26 листопада заявив, що адміністрація Джо Байдена продовжить зусилля щодо нарощування військової допомоги Україні. Також підтримку Києва продовжать країни G7.