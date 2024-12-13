США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине: что в него вошло

Помощь окажут по программе президентских полномочий (PDA) – это передача оружия из составов армии США

США в ночь с 12 на 13 декабря официально объявили о предоставлении Украине нового, уже 72-го пакета военной помощи на общую сумму в 500 млн. долларов. В его состав войдут снаряды для артиллерии, боеприпасы для HIMARS, а также крупная партия средств защиты от оружия массового поражения.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, помощь окажут по программе президентских полномочий (PDA), которая предусматривает передачу вооружения и снаряжения непосредственно из военных складов армии.

Что будет в новом пакете:

боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм;

высокоскоростные противорадарные ракеты (HARM);

беспилотные летательные аппараты (UAS);

бронемашины с противоминной защитой (MRAP);

армейские внедорожники HMMWV и легкие тактические автомобили;

противохимические, противобиологические, противорадиологические и противоядерные средства защиты;

противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4;

управляемые противотанковые ракеты TOW;

боеприпасы для стрелкового оружия;

гранаты и тренировочное оборудование;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

запасные части;

вспомогательное оборудование;

услуги по логистике, обучению и транспортировке.

Напомним, перед тем как покинуть пост президента США Джозеф Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной помощи Украине. Это позволит избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен 26 ноября заявил, что администрация Джо Байдена продолжит усилия по наращиванию военной помощи Украине. Также поддержку Киева продолжат страны G7.