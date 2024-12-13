Війна - день 1024: Росія могла оточити ЗСУ під Кураховим та атакує дронами

Оперативно про головне за добу

Російські війська продовжують просуватись на Донеччині, де їм вдалось, за даними аналітиків, взяти в оперативне оточення ЗСУ на Курахівському напрямку. Та не менш гаряча ситуація на Покровському напрямку, адже тут росіяни втрачають по 400 солдатів на день. Протягом минулої доби західні ЗМІ писали, що у Європі обговорюють створення коаліції миротворців для дотримання миру в Україні. Водночас співзвучну ідею має обраний президент США Дональд Трамп.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 13 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Після кількаденної перерви росіяни знову атакують Україну безпілотниками. До 30 БПЛА спостерігається в різних регіонах країни. Також тактична авіація ворога атакувала КАБами Сумщину.

00:00 У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 46. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке. Станом на 22:00, ЗСУ відбили 43 атаки, три боєзіткнення ще тривали.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку нарахувалось 46 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки. Ще пʼять боєзіткнень триває.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

Росіяни атакують ударними дронами Україну. Зокрема вибухи лунали у Київській області.

Про те, що відбувалося 10 грудня, читайте у трансляції: Війна — 1021: РФ намагається оточити Покровськ та готує штурми на Запоріжжі

З ситуацією в Україні 11 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1022: росіяни атакували Запоріжжя, а Україна розробила нову ракету

Про новини та події 12 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1023: РФ тисне під Покровськом та готує удар "Орєшніком"