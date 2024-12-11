Війна - 1022: росіяни атакували Запоріжжя, а Україна розробила нову ракету

Оперативно про головне за добу

Росіяни минулої доби зберігали найбільшу активність на Покровському та Курахівському напрямках. А от їхню ймовірну спробу наступу у Сумській області не підтвердили прикордонники. Водночас у списку бажань Путіна знову замайоріло місто Дніпро. Сам же лідер РФ заявив, що з "Орєшніком" немає потреби у застосуванні ядерної зброї. Тим часом наш президент Володимир Зеленський прозвітував про розробку нової ракети "Рута" і серійне виробництво "Паляниці". А США виділили Україні 20 млрд доларів із заморожених активів Росії.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 11 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Від початку минулої доби, як зазначає Генштаб ЗСУ, на Покровському напрямку росіяни 52 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко. Дотепер триває три боєзіткнення.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку ворог 44 рази атакував позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє, шість боєзіткнень — продовжуються. Противник активно застосовував авіацію на напрямку, КАБами атаковані Улакли, Олексіївка та Костянтинопіль.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

Про те, що відбувалося 8 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1019: РФ просувається до кордонів з Дніпропетровською областю та запускає дрони

З ситуацією в Україні 9 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна – день 1020: загроза нового удару "Орєшніком" та погані новини зі США

Про новини та події 10 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — 1021: РФ намагається оточити Покровськ та готує штурми на Запоріжжі