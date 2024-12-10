Війна - 1021: РФ намагається оточити Покровськ та готує штурми на Запоріжжі

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують просуватись на Донеччині, маючи на меті відрізати Покровськ від шляхів забезпечення та захопити це стратегічно важливе місто. Окрім цього, армія РФ готується до штурмів на Запоріжжі, аби вийти на кордони Дніпропетровської області. І до війни в Україні, за словами Володимира Зеленського, Росія залучила 800 тисяч осіб. Також минулої доби президент визнав, що наша держава не може вступити у НАТО, проте цілком реальним є отримання запрошення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 10 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Як повідомляє Генштаб ЗСУ, росіяни інтенсивно атакують на Покровському напрямку, де відбулась 51 наступальна дія. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили 46 ворожих атак, п’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку за минулу добу нараховувалось 37 бойових зіткнень. Терористи, за підтримки авіації, намагалися просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

Про те, що відбувалося 7 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1018: жалоба у Запоріжжі та нова партія F-16 для України

З ситуацією в Україні 8 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1019: РФ просувається до кордонів з Дніпропетровською областю та запускає дрони

Про новини та події 9 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна – день 1020: загроза нового удару "Орєшніком" та погані новини зі США