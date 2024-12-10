Росіяни вдарили по клініці у центрі Запоріжжя, є загиблі та поранені (фото, відео) - оновлено

На місці працюють екстрені служби

У вівторок, 10 грудня, близько 15:00 російські військові вчергове завдали ракетного удару по Запоріжжю. В результаті у самому центрі міста була зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, 3 людей загинули.

UPD 17:30 Кількість поранених зросла до 16 осіб. Один із них у важкому стані. Серед постраждалих є двоє лікарів. Рятувальна операція триває.

Він наголосив, що рятувальники шукають людей під завалами, зруйнованої російською ракетою клініки. На місці удару працюють усі служби.

Варто зазначити, що перед ударом Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Водночас моніторингові канали пишуть, що по місту вдарили балістикою.

Нагадаємо, ввечері 6 грудня російські військові вдарили КАБами по Запоріжжю. Від російського авіаудару загинуло 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях. Поранення отримали 24 людини, з них троє дітей — чотиримісячне немовля, 4 та 11 років. Внаслідок удару було знищене СТО. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, гуртожиток та магазини