Двоє українських хокеїстів загинули після удару Росії по Запоріжжю

Спортсмени грали у хокей на аматорському рівні

Українські хокеїсти аматорської команди "Аврора" Богдан Титов та Максим Брагін загинули внаслідок російської атаки по Запоріжжю. 6 грудня загарбники завдали удару КАБами по обласному центру.

Про смерть спортсменів повідомляє пресслужба Федерації хокею України в telegram. Обом хокеїстам було по 27 років.

"Приносимо щирі співчуття сім’ям від усієї хокейної спільноти. Вічна пам’ять!" — йдеться у повідомленні Федерації.

Богдан був капітаном "Аврори". Максим, окрім виступів за аматорський колектив, тренував дітей у місцевій дитячо-юнацькій школі.

Внаслідок варварської атаки РФ по Запоріжжю були зруйновані СТО, пошкоджено будинки та магазини. РФ убила 10 і поранила 24 людей. Наступного дня у Запоріжжі оголосили День жалоби за жертвами атаки.

Раніше повідомлялося, що під Андріївкою (Донецька область) під час виконання бойового завдання загинув колишній хокеїст дніпровських "Зеніту", "Яструбів" та "Аврори", старший лейтенант Макар Єрофєєв. Крім того, у боях за Україну загинув 19-річний хокеїст Олександр Колонюк.