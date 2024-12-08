Двое украинских хоккеистов погибли после удара России по Запорожью
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Спортсмены играли в хоккей на любительском уровне
Украинские хоккеисты любительской команды "Аврора" Богдан Титов и Максим Брагин погибли в результате российской атаки по Запорожью. 6 декабря захватчики нанесли удар КАБами по областному центру.
О смерти спортсменов сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины в telegram. Обоим хоккеистам было по 27 лет…
"Приносим искренние соболезнования семьям от всего хоккейного сообщества. Вечная память!" — гласит сообщение Федерации.
Богдан был капитаном "Авроры". Максим, кроме выступлений за любительский коллектив, тренировал детей в местной детско-юношеской школе.
В результате варварской атаки РФ по Запорожью были разрушены СТО, повреждены дома и магазины. РФ убила 10 и ранила 24 человек. На следующий день в Запорожье объявили День траура по жертвам атаки.
Ранее сообщалось, что под Андреевкой (Донецкая область) во время выполнения боевого задания погиб бывший хоккеист днепровских "Зенита", "Ястребов" и "Авроры", старший лейтенант Макар Ерофеев. Кроме того, в боях за Украину пал 19-летний хоккеист Александр Колонюк.