На фронте погиб отец вратаря сборной Украины

Герой защищал родину с первых дней полномасштабного вторжения РФ

На войне против российских оккупантов погиб Дмитрий Анатольевич Твардовский, отец голкипера донецкого "Шахтера" и молодежной сборной Украины Дениса Твардовского. Недавно стало известно о гибели на фронте еще троих украинских спортсменов.

О смерти Героя сообщила пресс-служба донецкой команды в telegram. Дмитрий вступил в ряды ВСУ с первых дней полномасштабной войны и служил минометчиком в самых горячих точках.

"ФК "Шахтер" искренне соболезнует семье Дмитрия Анатольевича – жене, сыновьям, матери и всем близким – в связи с этой невосполнимой утратой. Вечная память, честь и уважение Дмитрию Твардовскому. Героям слава!" — гласит сообщение.

21 ноября 2024 года в районе населенного пункта Урожайное (Донецкая область) во время выполнения боевого задания Дмитрий с собратьями попал под вражеский обстрел и получил травмы, несовместимые с жизнью. Ему было 45 лет…

Напомним, в июне на фронте погиб бывший игрок футбольного клуба "Кривбасс" Владислав Хаткевич. Кроме того, в боях под Бахмутом не стало футболиста из Бучи Олега Макаренко.